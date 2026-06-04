TWSC Mempersembahkan Penyelesaian Storan Tindanan Penuh di COMPUTEX 2026 untuk Memenuhi Pelbagai Keperluan Senario "AI Together"

TAIPEI, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2026 membuka tirainya di Taipei pada 2 Jun dengan tema "AI Together". TWSC mempamerkan penyelesaian storan AI tindanan penuh miliknya bagi menunjukkan keupayaan storan yang menyeluruh merangkumi pusat data, terminal pintar dan pelbagai aplikasi Internet Benda (IoT).

TWSC Presents Full-Stack Storage Solutions at COMPUTEX 2026 for Diverse Application Needs of the “AI Together” Era (PRNewsfoto/TWSC)

Bagi pusat data dan AI bertaraf perusahaan, TWSC memperkukuh asas teknologinya menerusi pengawal SSD perusahaan dwi-mod H3361 yang dibangunkan sendiri. Syarikat turut menawarkan barisan storan perusahaan lengkap yang merangkumi TE5133 PCIe SSD, TS3160 SATA SSD dan modul DDR5 RDIMM, yang direka untuk memenuhi keperluan kelompok pengkomputeran AI yang memerlukan akses serentak berkapasiti tinggi dan prestasi storan berkependaman rendah.

Bagi terminal pintar dan pengkomputeran peribadi, SSD PCIe 5.0 miliknya ditawarkan dalam varian dengan cache DRAM dan tanpa DRAM, masing-masing sesuai untuk peranti berprestasi tinggi dan peranti nipis yang menitikberatkan kecekapan tenaga. Modul memori DDR5 U/SO-DIMM yang dilengkapi PMIC dan On-die ECC turut menyokong konfigurasi CKD sebagai pilihan, bagi meningkatkan kecekapan berbilang tugasan serta kestabilan operasi.

Bagi perkakasan terbenam dan pinggir, TWSC memperkenalkan storan QLC NAND UFS pertama yang telah memasuki pengeluaran besar-besaran, dengan kapasiti antara 128GB hingga 1TB, sekali gus menawarkan penyelesaian storan yang menjimatkan kos dan boleh dipercayai untuk peranti hujung yang didayakan AI.

Untuk senario pejabat mudah alih, sandaran video dan elektronik pengguna, TWSC menyediakan penyelesaian tersuai yang fleksibel termasuk PSSD, mUDP, UDP dan PCBA.

Dengan memanfaatkan pangkalan pembuatan pintar yang diselaraskan di Futian dan Guangming, TWSC menggabungkan keupayaan penghantaran berskala besar dengan pengesahan produk yang maju bagi mempercepatkan pengkomersialan AI secara meluas merentasi pelbagai industri melalui teknologi storan yang komprehensif.

SOURCE TWSC