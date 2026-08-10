CCTV+: Kongres Antarabangsa Sains Asas Dibuka di Beijing

BEIJING, 10 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Kongres Antarabangsa Sains Asas 2026 (International Congress of Basic Science, ICBS) dibuka di Beijing pada Ahad, menghimpunkan lebih 1,000 peserta, termasuk saintis, penyelidik dan sarjana muda dari China dan luar negara.

2026 International Congress of Basic Science Opens in Beijing

Bertemakan "Advancing Basic Science for Humanity" (Memajukan Sains Asas untuk Kemanusiaan), acara selama dua minggu itu akan menganjurkan lebih 500 sesi akademik yang merangkumi semua cabang dan bidang antara disiplin dalam sains asas, di samping topik termaju seperti penaakulan model besar generatif, penglihatan komputer, interaksi manusia-komputer dan maklumat kuantum.

Saintis antarabangsa terkemuka akan menyampaikan syarahan mengenai sains asas dan laporan anugerah sains termaju bagi berkongsi pencapaian terkini di peringkat global dan menggalakkan inovasi kolaboratif merentas pelbagai disiplin.

Pelbagai acara turut akan diadakan sepanjang kongres, termasuk dialog akademik peringkat tinggi, aktiviti penglibatan golongan belia dan program pertukaran kebudayaan dan saintifik.

Dialog akademik peringkat tinggi akan menampilkan "Malam Matematik," "Malam Fizik" dan "Malam Kejuruteraan," yang menghimpunkan penerima pingat Fields Medal dan anugerah Turing Award untuk membincangkan trend termaju.

Forum Saintis Wanita yang baru dilancarkan akan menjemput penyelidik wanita cemerlang untuk berkongsi pengalaman kerjaya serta membincangkan peluang dan cabaran dalam penyelidikan saintifik, dengan matlamat memberi inspirasi kepada lebih ramai sarjana wanita untuk mencapai tahap kecemerlangan baharu dalam bidang sains.

Kongres itu akan turut menganjurkan Forum Sains Asas dan AI bagi mengadakan perbincangan mendalam mengenai kekangan teras dan laluan penemuan baharu pada masa hadapan dalam teori kecerdasan buatan (AI), dan trend industri.

Selain itu, acara tersebut akan menampilkan "Hari Tsinghua," yang akan menjemput ahli matematik dan ahli fizik terkemuka dunia ke Tsinghua University untuk berdialog dengan pelajar muda, sekali gus menggalakkan mereka menceburi bidang sains asas dan meneroka perkara yang belum diketahui.

Sepanjang kongres, program lawatan "Terokai Huairou" akan diadakan dengan menjemput pakar global mengunjungi Huairou Science City, International Conference Resort, Mutianyu Great Wall, Great Wall International Animation Valley dan Doctor's Farm.

Lawatan itu akan memberi peluang kepada sarjana antarabangsa untuk melihat sendiri daya hidup inovasi dan ekosistem penyelidikan di pusat sains nasional komprehensif, selain menikmati keindahan ekologi serta warisan budaya Huairou.

Program ini juga akan memperlihatkan bagaimana sains dan teknologi memperkasa pemulihan luar bandar, dengan mengetengahkan pencapaian dan pembangunan berkualiti tinggi Huairou sebagai zon demonstrasi integrasi sains dan teknologi strategik bertaraf dunia.

Tahun ini menandakan tahun keempat ICBS diadakan di Beijing. Kongres itu dianjurkan bersama oleh Kerajaan Perbandaran Beijing, Kementerian Sains dan Teknologi, Persatuan untuk Sains dan Teknologi China dan Konsortium Ahli Matematik Cina Antarabangsa.

SOURCE CCTV+