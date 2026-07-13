AFX Catat Volume Trading Lebih dari US$1,1 Miliar, Buktikan Efisiensi Modal di Pasar Derivatif On-Chain

Di balik pertumbuhan tersebut, AFX menyoroti efisiensi modal sebagai salah satu faktor pembeda utamanya. Jika banyak protokol terdesentralisasi mengandalkan Total Value Locked (TVL) dalam jumlah besar untuk mendorong aktivitas perdagangan, AFX berhasil mencatat volume transaksi lebih dari US$1,1 miliar dengan TVL sekitar US$23,4 juta. Rasio volume trading terhadap TVL yang tinggi ini mencerminkan efektivitas arsitektur likuiditas AFX. Model tersebut juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan trader profesional berfrekuensi tinggi yang mengutamakan likuiditas mendalam, order book yang kuat, serta eksekusi transaksi dengan latensi di bawah 100 milidetik tanpa hambatan yang kerap ditemui pada sistem DeFi konvensional.

"Keberhasilan mencapai volume perdagangan US$1,1 miliar dalam waktu relatif singkat memperkuat keyakinan kami terhadap visi membangun infrastruktur keuangan yang cepat dan berorientasi pada komunitas," ujar Ken C, Head of Growth AFX. "AFX tidak hanya berfungsi sebagai bursa terdesentralisasi (DEX), namun juga membuktikan bahwa likuiditas berstandar institusi dapat berkembang dalam lingkungan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan independen. Dengan mengalokasikan 65% pasokan token kepada komunitas, kami memastikan nilai yang dihasilkan ekosistem ini diberikan kembali kepada para pengembang dan trader yang telah menjadi penggeraknya."

Saat ini, AFX tengah menjalankan program Season 1 Rewards yang menyediakan alokasi 475.000 poin setiap pekan untuk mendorong partisipasi penyedia likuiditas dan anggota guild. Produk LP Vaults (ALP) juga terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan imbal hasil tahunan sekitar 11% APY, bersumber langsung dari biaya transaksi yang dihasilkan protokol. Seiring dengan ekspansi layanan ke 39 pasar, termasuk aset kripto utama dan aset sintetis yang merepresentasikan instrumen keuangan tradisional (TradFi), AFX tetap berkomitmen menjembatani performa tinggi yang identik dengan bursa terpusat dan kedaulatan yang menjadi karakter utama sistem terdesentralisasi.

Tentang AFX

AFX adalah blockchain Layer-1 berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk instrumen derivatif terdesentralisasi. Dengan memadukan kecepatan eksekusi layaknya bursa terpusat dan keamanan teknologi blockchain, AFX menghadirkan mekanisme perdagangan Perp DEX berstandar profesional dengan finalitas transaksi di bawah 100 milidetik, likuiditas tingkat institusi, dan efisiensi modal yang tinggi.

Ketersediaan produk berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

SOURCE AFX