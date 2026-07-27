Weichai Lansir Lima Jalur Pengembangan Teknologi secara Global: Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Cerdas

Sistem penggerak BEV: Weichai mengembangkan sendiri teknologi utama baterai, motor listrik, dan sistem kendali elektronik. Baterai CT100 yang dirancang untuk truk traktor dan dump truck mengusung desain terintegrasi dengan tiga lapis insulasi untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, keselamatan berkendara, serta kecepatan pengisian daya. Sementara itu, sistem penggerak tenaga WMS3200 yang dikembangkan khusus untuk truk angkutan berat mampu meningkatkan efisiensi dan menekan konsumsi energi. Weichai juga menghadirkan sistem pengendali terintegrasi WMC L/H/B sebagai sistem kendali yang stabil dan efisien untuk truk ringan, truk berat, maupun bus.

Sistem Penggerak HEV: Weichai mengembangkan arsitektur tipe series, parallel, dan series-parallel melalui integrasi yang erat antara mesin pembakaran internal dan sistem penggerak listrik. Untuk kebutuhan logistik perkotaan, WP2.5T range extender menawarkan respons cepat dengan tingkat kebisingan yang rendah. Sementara itu, WP3NNG berbahan bakar gas alam dirancang untuk angkutan jarak jauh dengan mengombinasikan mode penggerak listrik untuk perjalanan pendek dan range extender untuk perjalanan jauh. Kombinasi tersebut mendukung kendaraan menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap keterbatasan jarak tempuh.

Teknologi PEMFC: Weichai membangun ekosistem energi hidrogen yang mencakup komponen, rangkaian lengkap (stack), hingga sistem secara menyeluruh. Mesin fuel cell WEF300 telah digunakan secara komersial pada truk berat berbobot 49 ton untuk angkutan jarak jauh dan logistik pelabuhan. Adapun sistem pembangkit listrik WEFG500 mampu menyediakan kapasitas daya yang dapat ditingkatkan hingga skala megawatt guna mendukung pusat data maupun fasilitas industri.

Mesin Berbahan Bakar Alternatif: Melalui desain modular, mesin pembakaran internal Weichai dapat menggunakan hidrogen maupun metanol sebagai bahan bakar. Mesin hidrogen WP15DI mampu mencapai efisiensi termal hingga 46,8%, sedangkan mesin metanol WP17T dapat memenuhi kebutuhan energi alat berat dengan biaya operasional yang lebih rendah. Teknologi tersebut kini telah digunakan secara luas pada truk tambang berkapasitas 130 ton.

ADAS: Untuk sistem bantuan berkendara, Weichai mengembangkan arsitektur terpadu vehicle-road-cloud yang menghubungkan kendaraan, infrastruktur jalan, dan komputasi awan (cloud). Untuk sektor pertambangan, solusi kendaraan otonom Weichai mampu melakukan docking dan menghindari rintangan dengan akurasi hingga tingkat sentimeter. Di sisi lain, sistem ADAS untuk jalan raya dilengkapi fitur intelligent cruise dan automatic lane change guna meningkatkan keselamatan berkendara dan efisiensi operasional kendaraan pada kecepatan tinggi.

Ke depan, Weichai akan terus menyempurnakan kelima jalur pengembangan teknologi tersebut bersama para mitra global guna mempercepat terwujudnya industri manufaktur yang lebih berkelanjutan.

SOURCE Weichai Group