Midea Building Technologies Pamerkan Solusi Bangunan Terintegrasi "Smart in One" di Ajang AHR Expo 2026

Centrifugal Chiller yang Sangat Efisien untuk Kebutuhan Pendinginan Intensif

MagBoost Apex Pro, magnetic bearing centrifugal chiller, merupakan terobosan penting dalam teknologi HVAC yang mengadopsi sistem magnetic bearing tanpa oli generasi kedua yang telah dipatenkan oleh Midea. Desain inovatif ini menghilangkan gesekan mekanis sehingga meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional. Unit ini mencapai kinerja yang luar biasa dengan IPLV hingga 9,71 saat menggunakan refrigeran R1234ze(E). Dirancang untuk penggunaan jangka panjang, kompresornya memiliki usia pakai hingga 30 tahun, didukung sertifikasi perlindungan IP67, serta beroperasi dengan tingkat kebisingan hanya 70 dB(A). Berkat desain modular, MagBoost Apex Pro dapat dikombinasikan hingga 16 unit tanpa kontrol tambahan. Lebih lagi, MagBoost Apex Pro mendukung penggunaan refrigeran R1234ze(E) dan R513A untuk dampak lingkungan yang lebih minim.

Solusi Manajemen Termal untuk Pusat Data

Mengingat pesatnya perkembangan komputasi AI dan penggunaan server berdensitas tinggi, pusat data membutuhkan solusi pendinginan yang efisien dan andal. Untuk itu, Midea menghadirkan solusi manajemen termal terpadu (full-stack) untuk pusat data. CDU presisi, fan wall berkinerja tinggi, dan chiller efisien menjadi fondasi pusat data yang sangat efisien agar mampu mencapai PUE serendah 1,2. Sistem redundansi berlapis dan teknologi antibocor memastikan keandalan pendinginan selama 24/7 sehingga inovasi dapat terus berjalan tanpa kompromi.

Integrasi Cerdas sebagai Prinsip Utama

Midea iBUILDING merupakan platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Midea Building Technologies untuk pengelolaan bangunan secara cerdas melalui konektivitas antarperangkat, data, dan berbagai skenario penggunaan. Sebagai smart gateway yang sukses meraih penghargaan, Midea iBUILDING mendukung koneksi ke berbagai jenis peralatan—termasuk sistem VRF, heat pump, dan chiller—melalui satu perangkat, serta mendukung beragam protokol komunikasi. Dengan integrasi BACnet dan Modbus bawaan, platform ini sangat kompatibel dengan sistem Building Management System (BMS) yang telah tersedia. Platform ini memiliki dua aplikasi utama: iEasyComfort, memberikan visibilitas operasional dan pemantauan energi bagi pengguna akhir, serta iEasyCare, mendukung pemeliharaan prediktif melalui deteksi gangguan dan analisis kinerja secara real-time bagi tim servis dan pemeliharaan perangkat. Kedua aplikasi ini mendukung pemeliharaan proaktif, optimalisasi energi, dan peningkatan keandalan sistem.

Solusi Terpadu untuk Beragam Tantangan

"Di ajang AHR, kami tidak sekadar memamerkan produk, namun juga menghadirkan solusi menyeluruh," ujar perwakilan Midea Building Technologies. "Dengan filosofi Smart in One, kami menyediakan solusi yang saling terhubung untuk menjawab tantangan utama seperti intensitas energi, ketahanan operasional, dan kompleksitas pengelolaan di berbagai sektor—mulai dari pusat data, sentra transportasi, kawasan industri, hingga bangunan komersial." Pendekatan terpadu ini menempatkan Midea bukan hanya sebagai pemasok peralatan, melainkan juga sebagai mitra yang mendorong industri bangunan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan cerdas.

SOURCE Midea Building Technologies