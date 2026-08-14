Angelaligner Akan Mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tiongkok Terkait Solusi Pencabutan Premolar, Tanpa Dampak terhadap Pelanggan

SHANGHAI, 14 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tingkat pertama Pengadilan Rakyat Menengah Jinan (Kota Jinan, Tiongkok) tertanggal 10 Agustus, yang memerintahkan anak-anak perusahaan Angel di Tiongkok untuk menghentikan penggunaan sistem simulasi biomekanik masterForce dan sistem diagnosis serta desain digital ATreat dalam pembuatan solusi pencabutan premolar A7 dan A7 Speed.

Putusan awal tersebut hanya berlaku di Tiongkok dan belum berlaku efektif, sehingga tidak berdampak pada pelanggan maupun pasien perusahaan. Putusan pengadilan tersebut akan mulai berlaku jika banding yang diajukan Angel tidak berhasil.

Angel meyakini bahwa Solusi Pencabutan Premolar A7 tidak melanggar paten apa pun yang masih berlaku. Perusahaan telah meraih kemenangan dalam sejumlah sengketa paten melawan Penggugat di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia serta terus mendorong terciptanya persaingan yang adil di pasar aligner dan pemindai.

"Putusan pengadilan tersebut hanya berlaku di Tiongkok. Bahkan di Tiongkok, putusan ini tidak berdampak langsung pada pelanggan kami," ujar Fox Hu, CEO Angel. "Kami sangat gembira melihat dukungan para ortodontis terhadap solusi profesional kami terus meningkat di seluruh dunia. Kami yakin dapat memenangkan banding ini melawan pesaing kami, mengingat keberhasilan kami dalam serangkaian perkara serupa."

Pada 12 Mei 2026, Divisi Lokal Düsseldorf (Jerman) dari Unified Patent Court mengeluarkan putusan awal yang secara tegas menolak permohonan Penggugat agar Angel diperintahkan untuk menghentikan penggunaan Solusi Pencabutan Premolar A7. Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut, sehingga putusan itu kini telah berkekuatan hukum tetap. Paten Eropa yang disengketakan dan paten Tiongkok yang dipermasalahkan dalam perkara Jinan merupakan bagian dari keluarga paten yang sama.

Pada 26 Juni 2026, Pengadilan Rakyat Menengah Zhengzhou di Tiongkok menjatuhkan dua putusan tingkat pertama atas dua perkara pelanggaran paten yang diajukan Penggugat terhadap Angel, dan menolak seluruh tuntutan Penggugat dalam kedua perkara tersebut. Penggugat telah mengajukan banding terhadap kedua putusan tersebut.

Angel menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual dan telah membangun rekam jejak inovasi sepanjang lebih dari 20 tahun perjalanan bisnisnya. Sejumlah ortodontis terkemuka di dunia, termasuk dari kalangan pesaing, memandang Angel sebagai pemimpin dalam penanganan kasus ortodontik kompleks. Sejumlah pesaing bahkan mengikuti jejak kami, termasuk dalam hal angelButton™ dan A6 Mandibular Advancement System.

Angel memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$2 miliar, tingkat profitabilitas yang kuat, neraca keuangan yang solid, serta tim global yang terdiri dari para profesional yang berdedikasi dan peduli. Dengan kekuatan tersebut, Angel dapat menjadi mitra jangka panjang yang dapat diandalkan para ortodontis untuk mencapai hasil klinis yang luar biasa.

Perkara di Tiongkok tersebut merupakan bagian dari gugatan yang masih berlangsung yang diajukan Align Technology Inc. (ALGN) ("Penggugat") terhadap Angel terkait dugaan pelanggaran paten, yang dibantah oleh Angel. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Tentang Angelalign Technology Inc.

Didirikan pada tahun 2003 dan telah menghadirkan lebih dari 2 juta senyum di seluruh dunia, Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) menyediakan produk dan layanan aligner transparan berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para profesional kedokteran gigi dan pasien di seluruh dunia. Portofolio inovatif Perusahaan—yang mencakup sistem aligner KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook, dan platform perencanaan digital iOrtho™—merupakan hasil dari lebih dari 23 tahun inovasi klinis dan mencerminkan misinya untuk menghadirkan Complexity with Confidence bagi para ortodontis dan pasien mereka. Angelalign tercatat di Bursa Efek Hong Kong pada tahun 2021 dan meluncurkan strategi ekspansi global pada tahun 2023. Kini, produk dan layanannya telah menjangkau lebih dari 60 negara dan wilayah. Angel Aligner memasuki pasar Amerika Utara tiga tahun lalu dan kini berekspansi dengan pesat, termasuk melalui fasilitas manufaktur baru seluas 52.000 kaki persegi di Amerika Serikat. Pelajari lebih lanjut di www.angelaligner.com

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Sue Kolb

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SOURCE Angelalign Technology Inc.