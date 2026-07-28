HOPE & SESAME ในกว่างโจว คว้าตำแหน่ง NO.1 ในการจัดอันดับ ASIA'S 50 BEST BARS 2026
News provided by50 Best
28 Jul, 2026, 23:29 CST
- Hope & Sesame ในกว่างโจว ได้รับการจัดอันดับ No.1 และได้รับการยกย่องให้เป็น The Best Bar in Asia 2026 สนับสนุนโดย Perrier
- รายชื่อประจำปี 2026 ครอบคลุมบาร์จาก 22 เมือง โดยมี 14 แห่งที่ติดอันดับเป็นครั้งแรก และมีสองแห่งที่กลับมาติดในรายชื่ออีกครั้ง
- Lennon's ในกรุงเทพมหานคร เปิดตัวบนรายชื่อครั้งแรกที่อันดับ No.7 พร้อมคว้ารางวัล Disaronno Highest New Entry Award
- Bar Sathorn (No.17) ในกรุงเทพมหานคร ขยับขึ้นถึง 31 อันดับ และได้รับรางวัล Nikka Highest Climber Award
- บาร์จากฮ่องกงสามแห่งได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ Coa (No.24) ได้รับรางวัล Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman ได้รับรางวัล Siete Misterios Best Cocktail Menu Award และ Mius (No.36) ได้รับรางวัล SevenRooms Best Bar Design Award
- Indra Kantono ผู้ร่วมก่อตั้ง Jigger & Pony (No.9) ได้รับรางวัล Roku Industry Icon Award
- Workshop14 ในกรุงฮานอย (No.34) ได้รับยกย่องให้รับตำแหน่ง The Best Bar in Vietnam และยังได้รับรางวัล Three Cents Best New Opening Award อีกด้วย
- Bar Us (No.6) ในกรุงเทพมหานคร คว้ารางวัล Ketel One Sustainable Bar Award
- Hats Bar (No.77) ในกรุงจาการ์ตา ได้รับรางวัล Campari One To Watch Award
สามารถดูรายชื่อทั้งหมดตั้งแต่อันดับ 1-50 ได้ที่นี่
มาเก๊า, 28 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame ในกว่างโจว ได้รับการประกาศให้ครองตำแหน่ง The Best Bar in Mainland China และ The Best Bar in Asia สนับสนุนโดย Perrier ในงานถ่ายทอดสดประกาศรางวัล Asia's 50 Best Bars 2026 ในมาเก๊า บาร์แห่งนี้ติดอันดับในรายชื่อดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี โดยได้รับการยอมรับจากแนวทางอันก้าวล้ำในการนำเสนอวัฒนธรรมค็อกเทลแบบจีน ด้วยการผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรมกวางตุ้งเข้ากับเทคนิคแบบร่วมสมัย
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีบาร์ติดอันดับมากที่สุดในปีนี้ด้วยจำนวนแปดแห่ง ขณะที่ฮ่องกงตามมาเป็นอันดับสองด้วยจำนวนเจ็ดแห่ง ส่วนสิงคโปร์มีบาร์ติดอันดับสี่แห่ง นำโดย Jigger & Pony (No.9) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น The Best Bar in Singapore กรุงโซลยังคงรักษาผลงานอันแข็งแกร่งไว้ได้ โดย Zest ครองอันดับ No.2 ซึ่งยังคงสามารถรักษาตำแหน่ง The Best Bar in Korea ได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน
ส่วนผู้ได้รับรางวัลพิเศษที่มีการประกาศล่วงหน้า และขึ้นรับรางวัลภายในพิธีมอบรางวัล ได้แก่ Smoke & Bitters (No.29) ในเมืองฮิริเคติยา ซึ่งได้รับรางวัล Michter's Art of Hospitality Award นอกเหนือจากการได้รับการยกย่องให้เป็น The Best Bar in Sri Lanka และ Shelley Tai จาก Mius ผู้คว้ารางวัล Altos Bartenders' Bartender Award
Faye Huggett ผู้อำนวยการฝ่ายคอมมูนิตี้ของ Asia's 50 Best Bars กล่าวว่า "การจัดอันดับในปีนี้ให้การยกย่องความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตัวและก้าวผ่านความท้าทาย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่กำหนดตัวตนของวัฒนธรรมค็อกเทลของเอเชียในปัจจุบัน ตั้งแต่บาร์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ไปจนถึงน้องใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น บาร์ที่ติดอยู่ในรายชื่อปีนี้ยังคงร่วมกันยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริการต้อนรับของภูมิภาคเอเชียให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
ศูนย์ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน: https://mediacentre.theworlds50best.com
PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256
SOURCE 50 Best
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