HOPE & SESAME DI GUANGZHOU MENDUDUKI TEMPAT NO.1 DI ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Hope & Sesame di Guangzhou berada di kedudukan No.1 dan dinamakan The Best Bar in Asia 2026, ditaja oleh Perrier

di Guangzhou berada di kedudukan No.1 dan dinamakan The Best Bar in Asia 2026, ditaja oleh Perrier Senarai 2026 merangkumi 22 bandar, dengan 14 penyertaan baharu dan dua kemasukan semula

Lennon's di Bangkok muncul di No.7 dan memenangi Disaronno Highest New Entry Award

di Bangkok muncul di No.7 dan memenangi Disaronno Highest New Entry Award Bar Sathorn (No.17) di Bangkok naik 31 tempat dan mendapat Nikka Highest Climber Award

(No.17) di Bangkok naik 31 tempat dan mendapat Nikka Highest Climber Award Tiga bar Hong Kong mendapat penghargaan utama: Coa (No.24) menerima Anugerah Rémy Martin Legend of the List, Kinsman memenangi Siete Misterios Best Cocktail Menu Award dan Mius (No.36) memenangi SevenRooms Best Bar Design Award

(No.24) menerima Anugerah Rémy Martin Legend of the List, memenangi Siete Misterios Best Cocktail Menu Award dan (No.36) memenangi SevenRooms Best Bar Design Award Indra Kantono , pengasas bersama Jigger & Pony (No.9), menerima Roku Industry Icon Award

, pengasas bersama Jigger & Pony (No.9), menerima Roku Industry Icon Award Workshop14 di Hanoi (No.34) dinamakan The Best Bar in Vietnam dan juga memenangi Three Cents Best New Opening Award

di Hanoi (No.34) dinamakan The Best Bar in Vietnam dan juga memenangi Three Cents Best New Opening Award Bar Us (No.6) di Bangkok menuntut Ketel One Sustainable Bar Award

(No.6) di Bangkok menuntut Ketel One Sustainable Bar Award Hats Bar (No.77) di Jakarta raih Campari One To Watch Award

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MACAU, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame di Guangzhou telah dinobatkan sebagai The Best Bar in Mainland China dan The Best Bar in Asia, ditaja oleh Perrier, pada majlis anugerah langsung untuk Asia's 50 Best Bars 2026 di Macau. Kehadiran yang konsisten dalam senarai selama tujuh tahun, bar ini diiktiraf kerana pendekatan yang progresifnya terhadap budaya koktel Cina, menggabungkan pengaruh Kantonis dengan teknik kontemporari.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Bar di Bangkok mendahului senarai dengan lapan penyertaan, manakala Hong Kong diikuti dengan tujuh bar. Singapura meletakkan empat bar, diketuai oleh Jigger & Pony (No.9), dinamakan The Best Bar in Singapore. Seoul mengekalkan prestasi yang kukuh dengan Zest di No.2, mengekalkan The Best Bar in Korea untuk tahun ketiga berturut-turut.

Pemenang anugerah khas yang diumumkan sebelum ini yang menerima penghargaan mereka di majlis anugerah termasuk Smoke & Bitters (No.29) di Hiriketiya, pemenang Michter's Art of Hospitality Award selain The Best Bar in Sri Lanka dan Shelley Tai dari Mius, pemenang Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, Pengarah Komuniti, Asia's 50 Best Bars, berkata: "Kedudukan tahun ini meraikan kepelbagaian, kreativiti dan daya tahan yang menentukan budaya koktel Asia hari ini. Daripada pemimpin yang mantap hingga pendatang baru yang bercita-cita tinggi, bar dalam senarai ini terus meningkatkan standard kecemerlangan hospitaliti di seluruh rantau ini."

Pusat media: https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256