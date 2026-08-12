STARCARES Naik Taraf Gelanggang Bola Keranjang di Universiti Lagos untuk Generasi Profesional Penjagaan Kesihatan Masa Hadapan

Terletak di Idi-Araba, Surulere, Kolej ini mempunyai 1,850 kakitangan di 32 jabatan. Sejak menerima 28 pelajar perubatan pertamanya pada tahun 1962, ia telah berkembang menjadi sebuah institusi yang sangat kompetitif dalam melatih doktor, doktor gigi, dan profesional kesihatan bersekutu.

Pembangunan semula ini memperkenalkan permukaan permainan yang diperbaharui, infrastruktur bola keranjang, bangku, jersi dan peralatan yang direka untuk menyokong penggunaan harian para pelajar. Lebih daripada sekadar menaik taraf kemudahan sukan, gelanggang ini menyediakan ruang praktikal untuk pelajar berehat daripada tuntutan pendidikan perubatan, memberikan pelajar tempat untuk bergerak aktif, merehatkan minda, bersaing, dan berhubung sebagai satu komuniti.

"Apabila sesebuah institusi melatih individu untuk melindungi kesihatan sesebuah negara, persekitaran mereka juga harus menyokong kesejahteraan mereka. Gelanggang ini mencerminkan kepercayaan kami bahawa cita-cita menjadi lebih kuat apabila seseorang mempunyai ruang untuk bernafas, merasa dimiliki, dan kembali mengejar matlamat mereka dengan semangat yang diperbaharui."

– Peter Karsten, Ketua Pegawai Eksekutif, STARTRADER

Transformasi ini diraikan menerusi majlis pecah tanah penyerahan rasmi, dengan para pelajar melangkah ke gelanggang yang telah siap dan membawa ruang baharu ke dalam penggunaan serta-merta.

Dibangunkan di bawah tema "Where Tomorrow STARs Begin," inisiatif ini mencerminkan komitmen STARCARES untuk mewujudkan infrastruktur yang bertujuan untuk menyokong komuniti bukan sekadar ketika majlis perasmian. Dengan mengubah ruang sedia ada menjadi tempat penyertaan dan penuh potensi, STARCARES melabur bukan sahaja dalam kemudahan, fizikal, malah, dalam pengalaman harian yang membantu komuniti berkembang maju.

Maklumat Tentang STARTRADER

STARTRADER ialah broker pelbagai aset global yang memperkasa rakan kongsi runcit dan institusi untuk mengakses pasaran global melalui pelbagai platform, termasuk MetaTrader, STARTRADER APP dan STAR Copy.

STARTRADER beroperasi melalui entiti yang dilesenkan dan dikawal selia oleh pihak berkuasa termasuk CMA, ASIC, FSCA, FSA dan FSC, menggabungkan tadbir urus yang kukuh dengan pendekatan mengutamakan pelanggan, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan runcit serta rakan kongsi dengan komitmen terhadap ketelusan, kebolehpercayaan dan pertumbuhan jangka panjang.