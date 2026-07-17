nubia Neo 5 GT Special Edition Meluncur dengan Sistem Pendingin Aktif Berbasis Cairan dan Udara yang Pertama di Kelasnya

"DNA nubia dibangun di atas inovasi teknologi yang berkelanjutan dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan gamer. Untuk itu, kami terus mendorong perkembangan gaming smartphone. Setelah delapan tahun berkomitmen di dunia esports, kami percaya bahwa performa yang konsisten merupakan faktor terpenting, dan sistem pendingin menjadi kunci untuk mewujudkannya," ujar Bai Keke, Vice President, ZTE. "nubia Neo 5 GT Special Edition menjawab tantangan tersebut dengan menggabungkan sistem pendingin udara aktif yang terinspirasi dari PC esports dan sistem pendingin cair aktif yang mengadopsi teknologi manajemen termal pada server AI. Dari kipas internal yang kami perkenalkan di MWC Barcelona 2026 hingga teknologi pendingin cair, kami terus membangun ekosistem yang berfokus pada pengelolaan suhu agar gamer dapat menikmati pengalaman bermain yang tetap lancar dan nyaman dari awal hingga akhir."

Mengandalkan Sistem Pendingin AquaCore

Sistem Pendingin AquaCore menjadi teknologi utama yang diusung perangkat ini. Sistem tersebut memadukan pendingin cair dan pendingin udara dalam satu arsitektur pendinginan aktif ganda. Sistem pendingin cairnya menggunakan AI Server-Grade Coolant yang dirancang untuk keandalan jangka panjang. Didukung piezoelectric micropump dan lapisan pendingin tiga tingkat, sistem ini menjaga sirkulasi cairan pendingin secara terus-menerus sehingga panas dari komponen utama dapat dipindahkan lebih efisien ke area yang lebih dingin. nubia juga mengadopsi desain transparan yang memperlihatkan pergerakan cairan pendingin, menghadirkan sentuhan visual khas perangkat gaming.

Sementara itu, kipas pendingin aktif yang terintegrasi di dalam perangkat bekerja bersama desain Through-Flow Duct untuk menghasilkan aliran udara berkecepatan tinggi yang turut mempercepat pelepasan panas. Saat sistem pendingin cair menyerap panas dari komponen inti, kipas akan ikut membuang panas tersebut secara lebih efektif. Untuk memaksimalkan kinerja pendinginan, nubia memperluas total area pelepasan panas hingga 33.652 mm² dengan mengombinasikan teknologi VC, grafit, dan pendingin cair dalam satu sistem termal berukuran besar.

Respons Cepat untuk Pengalaman Bermain yang Lebih Nyaman

nubia membekali perangkat ini dengan 550Hz Neo Triggers 5.0 yang dipadukan dengan 3049Hz Instant Touch Rate dan algoritma Magic Touch 3.0. Kombinasi tersebut menghasilkan latensi kurang dari 5,5 milidetik sehingga respons sentuhan dapat diterima hampir seketika. Perangkat ini juga hadir dengan desain belakang yang sepenuhnya datar, inovasi satu-satunya di kelasnya. Sudut bodi yang lebih membulat serta kabel pengisian daya 90 derajat turut meningkatkan kenyamanan saat perangkat digunakan dalam posisi horizontal untuk bermain game.

Di sektor performa, nubia Neo 5 GT Special Edition mengandalkan kombinasi Cold-Core Trinity, mencakup cipset MediaTek Dimensity 7400 4nm, RAM dinamis hingga 24GB, dan optimasi NeoTurbo Engine untuk menjaga frame rate tetap tinggi dan stabil. Perangkat ini mengusung baterai dual-cell berkapasitas 6.210mAh yang mendukung pengisian cepat 80W untuk pasar Uni Eropa, serta fitur Bypass Charging. Tersedia pula fitur 5% Extreme Mode yang membantu pengguna memperoleh tambahan waktu bermain hingga 30 menit saat kapasitas baterai hampir habis.

Pengalaman Gaming yang Semakin Imersif Berkat AI Copilot Demi

nubia Neo 5 GT Special Edition menggunakan layar AMOLED 6,8 inci beresolusi 1.5K, refresh rate 144Hz, dan tingkat kecerahan lokal puncak hingga 4.500 nits. Kombinasi tersebut menghadirkan tampilan yang tajam dan jernih, termasuk saat memainkan game dengan pergerakan cepat dalam berbagai kondisi pencahayaan. Perangkat ini juga dilengkapi dua stereo speaker dengan DTS® Ultra, serta motor linear sumbu-X yang menghadirkan pengalaman audio dan haptik yang lebih responsif.

Tak hanya mengandalkan perangkat keras, nubia turut menyematkan AI Copilot Demi 2.0 untuk mendukung pengalaman bermain pengguna. Fitur seperti Gaming Coach, Gaming Chatbot, dan Demi Auto-Chat mampu memberikan panduan, membantu komunikasi, dan menjaga fokus pemain tanpa mengganggu jalannya permainan.

nubia Neo 5 GT Special Edition mulai dipasarkan secara global pada Juli 2026 dengan Asia Tenggara sebagai pasar peluncuran perdana. Perangkat ini tersedia dalam pilihan warna Glacial Silver, dengan konfigurasi RAM 24GB (12GB+12GB), serta kapasitas penyimpanan 256GB. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kepada pengguna, nubia juga menjanjikan pembaruan perangkat lunak hingga lima tahun.

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SOURCE ZTE Corporation