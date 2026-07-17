Menemukan Ketenangan di Tengah Riuhnya Stadion: Hisense Hadirkan Pengalaman FIFA World Cup 2026™ yang Lebih Inklusif di 16 Kota Tuan Rumah

Bagi jutaan penggemar sepak bola, kemeriahan FIFA World Cup 2026™ hadir melalui gemuruh suporter, sorak-sorai tribun, dan atmosfer stadion yang penuh energi. Namun bagi sebagian penggemar dengan sensitivitas sensorik, termasuk individu dalam spektrum autisme maupun mereka yang memiliki kebutuhan pemrosesan sensorik tertentu, intensitas suara, cahaya, dan keramaian stadion dapat terasa berlebihan sehingga mereka kesulitan menikmati pertandingan secara nyaman.

Untuk mengatasinya, Hisense menghadirkan kendaraan sensorik bergerak (mobile sensory vehicles) berlogo Hisense yang ditempatkan di area luar stadion di seluruh kota tuan rumah. Selain itu, Hisense juga menyediakan ruang sensorik khusus di area pameran yang berlokasi di dalam stadion sepanjang turnamen berlangsung. Ruang-ruang tersebut dirancang sebagai tempat yang tenang dan nyaman bagi pengunjung yang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, menenangkan diri, dan mengurangi stimulasi sensorik yang berlebihan. Layar premium Hisense yang ditempatkan di dalam ruangan menampilkan visual yang menenangkan sehingga turut menciptakan suasana yang lebih rileks dan nyaman.

Melalui program ini, Hisense juga membuka kesempatan bagi keluarga yang memiliki kebutuhan sensorik khusus untuk menyaksikan langsung pertandingan FIFA World Cup 2026™ dalam lingkungan yang lebih mudah diakses dan mendukung kenyamanan mereka. Salah satu keluarga yang merasakan manfaat dari inisiatif tersebut adalah keluarga Ana. "Menikmati sepak bola bukan hal yang mudah bagi keluarga kami, terutama sejak kami memahami bahwa kebutuhan sensorik akan selalu menjadi bagian dari keseharian kami," ujar Ana.

Executive Director, KultureCity, Uma Srivastava, menilai teknologi yang digunakan dalam program ini lebih dari sekadar perangkat pendukung. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan intensitas pengalaman stadion dengan kebutuhan penggemar akan ketenangan: "Televisi Hisense menampilkan konten visual yang menenangkan. Teknologi canggih Hisense menghadirkan visual yang jernih dan seimbang, serta membantu relaksasi dan mendukung pengelolaan respons sensorik," kata Uma.

Dengan memadukan teknologi, dukungan aksesibilitas, dan keterlibatan komunitas, Hisense berupaya menciptakan pengalaman FIFA World Cup 2026™ agar semakin banyak penggemar merasa diterima, terhubung, dan menjadi bagian dari pesta sepak bola dunia. Inisiatif ini mencerminkan komitmen jangka panjang Hisense terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui inovasi yang menghadirkan pengalaman yang lebih inklusif dan menarik bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Upaya tersebut juga menjadi wujud nyata dari visi Hisense, "Innovating a Brighter Life", dengan menghadirkan teknologi yang mampu mempertemukan dan menghubungkan lebih banyak orang.

Saksikan bagaimana Hisense membantu setiap penggemar menjadi bagian dari permainan sepak bola melalui video berikut: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023 hingga Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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