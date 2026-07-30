Lockton Meluncurkan Praktik Global Pusat Data & Infrastruktur Digital

Praktik konsultasi ini menghadirkan solusi risiko terintegrasi untuk infrastruktur yang mendukung AI, komputasi cloud, dan konektivitas digital.

KANSAS CITY, Missouri, 30 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, perusahaan pialang asuransi independen milik swasta terbesar di dunia, hari ini meluncurkan Praktik Pusat Data & Infrastruktur Digital globalnya, sebuah praktik konsultasi yang membantu organisasi menghadapi berbagai risiko kompleks terkait infrastruktur yang menyimpan, memproses, dan memindahkan informasi di seluruh dunia. Praktik khusus ini dibangun berdasarkan pengalaman luas Lockton dalam menangani risiko infrastruktur digital yang kompleks secara global, termasuk kampus hyperscale, pengembangan multi-gedung, program konstruksi bertahap, portofolio operasional, dan infrastruktur terkait ketenagalistrikan.

"Pusat data berada di jantung operasional dunia modern, sementara lanskap risiko yang menyertai infrastruktur tersebut menjadi semakin terhubung, padat modal, dan sensitif terhadap waktu," ujar Tim Ryan, Presiden Lockton untuk AS. "Organisasi membutuhkan penasihat yang memahami seluruh siklus, mulai dari perencanaan dan pemilihan lokasi hingga operasional berkelanjutan dan peningkatan skala. Praktik kami dirancang untuk memberikan konsultasi kepada klien agar mereka dapat menghadapi kompleksitas tersebut dengan percaya diri."

Praktik ini memadukan strategi risiko, analitik, wawasan teknik, dan keahlian pasar ke dalam satu model konsultasi, serta melayani seluruh ekosistem, termasuk pemilik, operator, pengembang, investor, hyperscaler, dan penyedia teknologi. Tim ini mendukung klien sejak tahap perencanaan proyek—ketika keputusan risiko yang mendasar dibuat—hingga tahap konstruksi, peluncuran operasional, perluasan portofolio, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

Meskipun solusi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, praktik baru ini menyediakan rangkaian produk inovatif dan solusi eksklusif yang mencakup risiko konstruksi dan properti, kesalahan dan kelalaian, perjanjian tingkat layanan, risiko lingkungan, risiko siber, penjaminan, dan lainnya.

"Pasar pusat data dan infrastruktur digital global berkembang dengan sangat pesat," ujar Chris Brown, CEO Lockton International. "Model independen Lockton memungkinkan kami menghimpun keahlian global dari berbagai kawasan di seluruh dunia, menyesuaikan solusi dengan bisnis masing-masing klien, serta memberikan konsultasi yang jauh melampaui penempatan asuransi tradisional."

Praktik Pusat Data & Infrastruktur Digital akan dipimpin oleh James Nelson di Amerika Serikat dan Sam Baker di Inggris. Keduanya akan bekerja sama dengan para pemimpin Lockton di seluruh dunia untuk menjalankan strategi secara keseluruhan. Nelson memiliki pengalaman mendalam dalam konsultasi risiko, layanan konsultasi, dan asuransi. Terakhir, ia menjabat sebagai kepala global keterlibatan klien di Eldin Risk, dan sebelumnya menduduki berbagai posisi di Marsh, Cerberus Capital, dan Alvarez & Marsal, tempat ia memberikan konsultasi kepada klien mengenai strategi risiko yang kompleks. Baker telah bekerja di Lockton selama 13 tahun, memberikan konsultasi mengenai solusi asuransi inovatif bagi klien di seluruh dunia. Selama beberapa tahun terakhir, ia berperan penting dalam pengembangan produk-produk eksklusif Lockton untuk pusat data.

"Peran kami adalah membantu klien membangun dan mengoperasikan infrastruktur penting, mulai dari tingkat proyek hingga portofolio, dengan ketahanan, kepastian, dan keyakinan yang lebih besar," ujar Ryan. "Dengan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menghadapi kompleksitas dan lebih memusatkan perhatian pada pertumbuhan serta inovasi."

Pelajari lebih lanjut tentang Praktik Pusat Data & Infrastruktur Digital Lockton.

Tentang Lockton

Yang membuat Lockton berbeda sekaligus lebih unggul adalah independensi kami. Sebagai perusahaan milik swasta, Lockton memungkinkan hampir 15.000 Associate-nya yang beroperasi di lebih dari 180 negara untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada kebutuhan risiko dan asuransi klien. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton menghadirkan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.lockton.com.

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